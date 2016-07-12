Водителям автобусов в Рубцовске нужны навыки акушеров из-за "убитых" дорог

Фото: aqueouspic.ru

Курсы акушеров хотят пройти водители общественного транспорта в Рубцовске, поскольку боятся возить беременных женщин по "убитым" городским дорогам, сообщает портал vrubcovske.ru.

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Прочее Жители Рубцовска закатывают дорожные ямы навозом и травой

Так, водитель маршрута №12 Андрей Зимин прямо говорит: "Водителям общественного транспорта крайне необходимо пройти курсы такой узкой специализации, как акушерство и гинекология. Ведь наш путь проходит по улицам Громова и Оросительной, куда едут в женские консультации рубцовчанки в положении. А по таким ухабам и ямам, как ни старайся, без тряски не провезешь, поэтому мы должны быть готовыми принять роды у женщин в положении в любую минуту".

Отметим, что рубцовчане уже длительное время обращают внимание на то, что в городе просто ужасное качество дорог.

Совсем недавно жители Рубцовска, уставшие ездить по бесконечным выбоинам, начали забивать ямы на дорогах травой и навозом. Столь самобытная "ремонтная кампания" прошла на улицах Громова и Заводская.