Водоканал повысил качество очистки стоков в Барнауле

Новое оборудование установлено на главной насосной станции очистных сооружений канализации №1. В мае "Росводоканал Барнаул" заменил на станции распределительное устройство 6000 вольт (РУ-6 кВт).

Как сообщили в компании, старое оборудование было изношено (более 40 лет эксплуатации) и не отвечало требованиям по энергосбережению. Новое РУ-6 кВт оснащено современной релейной защитой и высоковольтными выключателями. Причем оборудование отечественного производства.

"Это обеспечивает точность настройки установок, возможность быстрого реагирования на изменение условий работы и в конечном итоге – надежное энергоснабжение всего объекта", – сообщили в компании. Стоимость оборудования – более 6,5 млн рублей.

Напомним, что очистные сооружения канализации №1 принимают сточные воды с жилых домов и предприятий Центрального, Октябрьского и части Железнодорожного районов Барнаула. В сутки здесь очищается около 110 тыс. куб./м стоков.



