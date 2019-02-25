Воду отключили в домах барнаульцев из-за коммунальной аварии
Ни горячей, ни холодной воды нет в домах в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Северо-Западной
25 февраля 2019, 08:57
Фото: barnaul.org
Понедельник, 25 февраля, начался для части барнаульцев в условиях отсутствия воды.
Горожане сообщают в социальных сетях об отключении холодной и горячей воды в домах в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Северо-Западной.
Кроме того, об отсутствии воды информируют и жители домов, расположенных в районе пересечения улиц Георгия Исакова и Телефонная.
В барнаульском водоканале сообщили, что в ближайшее время предоставят подробную информацию о причинах временного отсутствия ресурса.
Комментарии
Новости партнеров