Военные вокальные ансамбли сразятся в Барнауле в проекте "Битва хоров"

Сотрудники силовых структур Алтайского края и Сибирского федерального округа сразятся в вокальном проекте "Битва хоров" в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мероприятие пройдет 19 февраля в концертном зале культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю. Концерт посвящен Дню защитника Отечества.

В проекте принимают участие вокальные ансамбли: ГУ МВД России по Алтайскому краю, Войсковой части № 6515, Войсковой части № 5428, Барнаульского юридического института МВД России, пограничного Управления ФСБ России по Алтайскому краю и ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Начало мероприятия в 15.00. Адрес: 10-я Западная, 1.