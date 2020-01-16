Волейболисты "Университета" впервые в нынешнем сезоне сыграют дома

Волейболисты барнаульского "Университета" сыграют перед своими болельщиками. Матчи пятого тура чемпионата России Высшей лиги "А" "студенты" проведут в спорткомплексе "Победа". Барнаульцы дважды сыграют с подмосковной "Искрой" и дважды с питерским "Автомобилистом".

Напомним, сейчас в турнирной таблице "Университет" занимает четырнадцатое место. В активе "студентов" лишь три победы в шестнадцати матчах. Лидирует со стопроцентным показателем челябинское "Динамо": 16 побед в 16 играх.

Все матчи домашнего тура "Университет" будет начинать в 18:30. Сегодня, 16 января, барнаульцы сыграют с "Искрой". Вход свободный.