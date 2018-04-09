Волейбольный клуб "Университет" занял 8-е место в сезоне Высшей лиги "А"

Фото: ВК "Университет"

Барнаульская волейбольная команда "Университет" в заключительном туре сезона Высшей лиги "А" 2017/2018 годов дома дважды обыграла "Грозный" (3-2 и 3-0) и поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице.

"Университет" благодаря двум домашним победам над "Грозным", а также осечкам прямого конкурента – нижегородского АСК, в последний момент поднялся на восьмую строчку турнирной таблицы. В прошлом году команда Ивана Воронкова завоевала серебряные медали и была всего в нескольких очках от первого места и выхода в Суперлигу. В этом сезоне команду покинула группа ведущих игроков. Пришедшие им на смену часто получали травмы, поэтому Иван Воронков постоянно ротировал состав. Это сказывалось на результатах: начало сезона у "Университета" вышло мощным, "студенты" шли в группе лидеров, но потом пошла серия поражений. Конец сезона для "Университета", выигравшего семь последних игр, выдался мощным.

"Локомотив-Изумруд" из Екатеринбурга стал победителем Высшей лиги "А" и в следующем сезоне имеет право выступить в Суперлиге. Серебряный призёр – челябинское "Динамо" – в апреле сыграет в переходном турнире, в котором также примут участие три клуба Суперлиги: "Югра-Самотлор" из Нижневартовска, "Ярославич" из Ярославля и "Динамо-ЛО" из Ленинградской области.