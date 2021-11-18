Волонтёры акции #МыВместе возобновили свою работу в Барнауле

Волонтёры общероссийской акции #МыВместе возобновили свою работу в Барнауле, сообщает пресс-служба мэрии.

Добровольцы вновь будут помогать находящимся на самоизоляции пожилым и маломобильным гражданам. Они бесплатно доставят этим людям товары первой необходимости, продукты и лекарства – заплатить придётся только за свой заказ.

При этом уточняется, что волонтёры не выезжают к людям с подтверждённым коронавирусом.

Заявки на оказание помощи принимают круглосуточно по бесплатному номеру горячей линии 8-800-200-34-11. Уточнить организационные моменты акции можно по будням с 08:00 до 16:00 в комитете по делам молодёжи горадминистрации по номеру 37-03-65.

Напомним, акция #МыВместе появилась в России в марте 2020 года, с началом пандемии коронавируса. Её цель – помочь пожилым людям и тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Каждую волну пандемии COVID-19 добровольцы доставляли домой всем нуждающимся продукты питания и лекарства.