Волонтеры разыскивают пропавшего около месяца назад 19-летнего барнаульца
Молодой человек может находиться в Новосибирской области
27 сентября 2017, 18:03
Фото: lizaalert.org
19-летний житель Барнаула Никита Конкин пропал без вести около месяца назад. Его поиски ведут волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт", сообщается на форуме организации.
Уточняется, что местонахождение молодого парня неизвестно с 31 августа текущего года.
Рост пропавшего составляет 176-178 сантиметров, он худощавого телосложения, с короткими темно-русыми волосами. Парень был одет в ярко-желтую кепку с надписью, белую толстовку с капюшоном, темные джинсы и белые кроссовки.
В сообщении говорится, что он может находиться в Новосибирской области.
Комментарии
Новости партнеров