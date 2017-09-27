Волонтеры разыскивают пропавшего около месяца назад 19-летнего барнаульца

Фото: lizaalert.org

19-летний житель Барнаула Никита Конкин пропал без вести около месяца назад. Его поиски ведут волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт", сообщается на форуме организации.

Уточняется, что местонахождение молодого парня неизвестно с 31 августа текущего года.

Рост пропавшего составляет 176-178 сантиметров, он худощавого телосложения, с короткими темно-русыми волосами. Парень был одет в ярко-желтую кепку с надписью, белую толстовку с капюшоном, темные джинсы и белые кроссовки.

В сообщении говорится, что он может находиться в Новосибирской области.