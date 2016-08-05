Волонтеры в Барнауле продолжают искать пропавшего 14-летнего подростка
По данным поисковиков, ребенок может находиться в компании молодых людей
5 августа 2016, 11:09
Фото: perou.io
Подростка 14-ти лет, ушедшего из дома 2 августа, продолжают искать волонтеры в Барнауле.
Ориентировка на юношу опубликована в сообществе поисковиков "Лиза Алерт". "Пропал подросток Изотов Вадим, 14 лет, г. Барнаул. Может находиться в компании подростка или подростков", – говорится в сообщении.
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Приметы: на вид 14-15 лет, рост 160 сантиметров, глаза голубые, волосы русые, среднего телосложения, картавит.
Был одет: темная футболка, сине-голубая ветровка, синие джинсы, серые кроссовки с фиолетовыми шнурками, с собой черный рюкзак.
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