Волонтеры в Барнауле продолжают искать пропавшего 14-летнего подростка

Фото: perou.io

Подростка 14-ти лет, ушедшего из дома 2 августа, продолжают искать волонтеры в Барнауле.

Ориентировка на юношу опубликована в сообществе поисковиков "Лиза Алерт". "Пропал подросток Изотов Вадим, 14 лет, г. Барнаул. Может находиться в компании подростка или подростков", – говорится в сообщении.

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Приметы: на вид 14-15 лет, рост 160 сантиметров, глаза голубые, волосы русые, среднего телосложения, картавит.

Был одет: темная футболка, сине-голубая ветровка, синие джинсы, серые кроссовки с фиолетовыми шнурками, с собой черный рюкзак.