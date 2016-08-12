Вонючее лето 16-го: жители подтопленного Шипуново ждут помощи властей

Вода, фекалии и вонь. Это то, чем запомнится лето 2016 года жителям села Шипуново. За июль здесь выпало рекордное количество осадков, и проблемы, которые не решались годами, вместе с центральной канализацией прорвало на поверхность. ИА "Амител" рассказывает, что случилось в селе.

Дожди и канализация

Грунтовые воды, перемешавшиеся с дождевыми и канализационными, затопили огороды и ограды, подвалы и погреба и самое ужасное — подтопили дома.

Месяц люди терпеливо ждали реакции от властей района. И вначале те вроде как бы занимались решением проблемы. В частности, ситуацию в поселке признали чрезвычайной на районном уровне. Из Барнаула, Новоалтайска и Алейска вызвали МЧС, сотрудники которого неделю жили в селе и откачивали воду. Шипуновцы добрым словом вспоминают спасателей. Однако по иронии судьбы в то время, пока сотрудники МЧС находились в поселке, здесь ни разу не прошли дожди. Но стоило тем уехать, как ливни вернулись, а вместе с ними и проблемы.

Не дождавшись помощи от властей района, люди обратились к депутату Госдумы Александру Терентьеву. На встречу с депутатом пришло более сотни человек. Отдуваться перед возмущенными односельчанами и отвечать на их вопросы пришлось главе поселка Сергею Уколову.

По словам главы, проблема возникла только в этом году и вызвана большим количеством осадков.

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"Центральная канализация, которая расположена на улице Строителей, заводской и Чапаева, предназначена для бытовых отходов, а не для ливневки и не для такого количества осадков, – пояснил причину проблемы глава. – Насосные станции работают, но не справляются, так как идет подпор грунтовыми водами".

По словам Уколова, в 80-е годы вокруг поселка и по некоторым улицам были проложены арыки — водоотводные каналы, но сегодня они заросли травой и кустами, а также завалены мусором, который сбрасывали туда сами жители.

20 лет как в Венеции

Глава сообщил, что сейчас решается вопрос о покупке дополнительного насоса на КНС. Кроме того, готовится карта села с указанием возвышенностей и впадин, которая поможет определиться, где проводить новые водоотводные каналы. Однако на вопрос людей, когда их проблема наконец решится, глава ответить не смог. Так же, как и не нашел ответа, как жить людям сейчас, как зимовать в мокрых избах (которые нельзя протопить) и что есть в зиму с уничтоженным на огородах урожаем.

Жители прерывают главу:

- Я уже неделю живу в бане, потому что не могу зайти в дом

- А я два месяца живу в гараже.

- У нас дом рушится. У меня двое детей, мы спать ложиться боимся! Второй год мы от вас слышим про карту, а дело не делается!

Возмущение людей достигло такого предела, что, казалось, они готовы были броситься в драку.

"Ваша должность — заниматься этой проблемой, – наседает на главу местный житель Петр Кузнецов — говорите, ливневка не справилась? Да ее нет! Вы наши проблемы отодвигаете в сторону. Как нам дальше жить? На протяжении 20 лет мы живем как в Венеции. 20 лет назад началась проблема, но ее никто не озвучивал. Раньше на насосной станции стояли насосы фекальные и все работало. Сейчас центральная канализация не справляется. А к ней присоединили школу и новый дом. Кто, как не администрация района, подписал акт ввода? Канализация была выполнена с нарушениями, но ее приняли. Естественно, надо было уже давно сделать проект на проходимость труб. Мы тут хотим сами поставить насос. Подхожу к вам — выбейте разрешение в Алтайкрайэнерго. Вы мне ответили "Это не моя проблема". Дайте нам шланги, у нас насос есть, все мы установим сами".

И продолжает, что если бы это были грунтовые воды, люди махнули бы рукой. "К этому мы уже привыкли, но тут канализация! Мы ведь задыхаемся! И не говорите, что это грунтовые воды! У меня в подвале каждый день на 10 см вода поднимается, потому что подпитывается водами из канализации", – возмущается Кузнецов.

Насмешка в 500 рублей

Словно в насмешку пострадавшим объявили, что каждому, кто попал в зону подтопления независимо от понесенного ущерба, власти села выделят по 500 рублей.

"Из районной администрации поступило 500 тысяч рублей. В бюджете поселка на МЧС заложено 56 тысяч рублей. Я не хочу гражданской войны и не могу просчитать, у кого утонул ковер, а у кого поросенок, поэтому лично мной было принято решение – всем дворам, а их 1206, деньги поделить поровну. Это по 500 рублей всем", – пояснил Сергей Уколов.

Сельчане хором говорят, что отказываются от этой "помощи".

"Лучше взял бы эти деньги и купил на них новый насос", "Лучше бы новый арык вырыли", "Вызывайте снова МЧС", требовали шипуновцы.

Еще одной жестокой шуткой считают жители требование властей оплатить "полив огородов".

"Так нельзя с людьми обращаться, – не выдержал Александр Тереньтев. – Я сделаю запрос на губернатора, в прокуратуру. Работать надо всем, но в том числе и местному самоуправлению. Это же проблема всего села и каждого человека. Значит, каждый хочет ее решить и готов это сделать. Но от вас энергия должна идти на этот процесс! Для этого село и выбирает руководителя, чтобы он руководил его жизнедеятельностью. Сначала найти причину ЧП. А потом уже копать и решать, куда отводить воду. А после этого уже заниматься пострадавшими домами".

Совсем беда

Каждый из пострадавших жителей села горячо приглашал к себе гостей из краевого центра – журналистов и депутата, чтобы показать то, что происходит у них в домах.

Практически везде одна и та же картина с вариациями: затопленные участки, лужи на улицах, сырость в домах, зловоние на улице.

Видно, что канализация действительно переполнена. Улицы села расположены на разных высотах. Где-то посуше, где-то совсем беда. Люди находятся в таком состоянии, что готовы идти на улицу, чтобы только к ним не попадала эта зловонная жижа.

"Они там у себя воду откачивают, а она к нам течет. А от нас-то куда дальше? Никуда. А мы тут как должны? Я увидела сегодня, что откачивают, так ругалась! У нас тоже дети. И тоже ни помыться, ни постирать, ни, простите, в туалет сходить, – говорит Анна.

"Ой, смотрите, в сени вода зашла. Еще утром не было. И в кладовке опять мокро", – ахает жительница одного из домов, куда журналисты зашли "в гости".

По словам местного жителя Олега, проблема в Шипуново назревала уже давно. Долгие годы село подтапливали грунтовые воды. Заходили в погреба и подполье. Люди с этим уже смирились. Серьезную проблему впервые почувствовали в прошлом году, когда вода подтопила участки, вошла в дома. В этом году село затопили воды из канализации.

"Вы представляете, что это? Как нам ходить по всему этому? Ведь это же и в дома заходит. У нас полностью затоплены ограды, огороды! Мы дышим этой вонью все лето! Тут до эпидемии — рукой подать", – рассказал ИА "Амител" Олег.

У людей погибли абсолютно все посадки, они остались без урожая. Кто-то лишился еще и домашнего скота: поросят, цыплят. В домах отходят стены, оседает фундамент, сыплется штукатурка.

"Мы и продать этот дом не сможем. И жить в нем уже нельзя. И построить новый не на что. Что нам делать?" – плачет одна из женщин. А впереди – новые проблемы:

"Зима скоро. Нам дрова покупать, уголь. Где все это хранить? Куда складывать? Везде вода! Как нам топить сырые печи? Как зимовать в промокших домах? Что с ними будет в морозы? Как нам пережить все это?" – наперебой задают вопросы шипуновцы, окружившие журналистов. Многие из них — пенсионеры, одинокие женщины, семьи с маленькими детьми и невысокими доходами, которые привыкли кормиться с огородов. Но огороды уничтожены…

Как помочь?

По мнению депутата Госдумы, в селе действительно сложилась "аховая ситуация, накопленная не одним днем".

"Ситуация настолько запущенная, что сейчас в аварийном режиме одномоментно решить ее почти невозможно. Что мы решили сделать пока: создать инициативную группу из числа активных селян. Постараемся встретиться с губернатором Алтайского края, чтобы ситуация в Шипуново была признана чрезвычайной не только на уровне района, а на краевом уровне. Напишем обращение в прокуратуру края, чтобы они дали свою оценку происходящему", – отметил он.

Проблемами шипуновцев уже занимается и Центр по защите прав граждан партии "Справедливая Россия".

Чтобы полностью справиться с ситуацией, по мнению Терентьевна, нужно делать проект и изучать всю проблематику внутри. "Во-первых, здесь заложены трубы разного диаметра: сначала 300-ка, потом 200-ка – это никуда не годится. Существующие насосы не справляются, резервного нет. Я считаю, что с этой проблемой нужно выходить на краевой уровень, потому что местный бюджет это не потянет", – подчеркнул депутат.

Но больше всего людей беспокоит даже не вода, а безучастие власти. Именно это, считает депутат, и накалило сегодня ситуацию в поселке.

Добавим, уже сегодня, 12 августа, в Шипуново поедет секретарь регионального отделения партии "Справедливая Россия" Владислав Вакаев, кстати, сам уроженец этого села. На месте он уже начнет работу с инициативной группой и пройдет по адресам жителей села, дома которых пострадали сильнее всего.