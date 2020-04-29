"Вопроса не стоит": власти Алтая не будут вводить в регионе онлайн-пропуска

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Прочее Алтайские власти прокомментировали возможное введение онлайн-пропусков в крае В Алтайском крае не планируют вводить систему получения онлайн-пропусков по примеру Москвы и Московской области. Об этом в рамках пресс-конференции сообщил министр цифрового развития и связи региона Евгений Зрюмов.

"Могу успокоить жителей Алтайского края. Вопроса не стоит о внедрении онлайн-пропусков. Но всем регионам, включая и Алтайский край, поступило поручение от президента изучить опыт на примеры Москвы и Московской области. Мы посмотрели, как работает приложение "Госуслуги СТОП коронавирус". Оно доступно для всех, его может изучить любой. Но каждый субъект применяет сам решение о внедрении этой технологии. Позиция правительства края – не вводить эту систему", – сказал Евгений Зрюмов.

Отметим, что в 13 регионах страны уже введены специальные системы для обязательного получения пропуска на выход из дома. Прежде всего, это субъекты рядом с Москвой, где наиболее сложная эпидемиологическая обстановка из-за коронавируса. Жители должны получить разрешение на выход из дома в случае похода в магазин или аптеку, выгула животных, поездки в больницу, на работу или к родственникам.