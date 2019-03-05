"Вопросы уже есть": новый глава Госинспекции оценил качество жилья в Барнауле

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Новый глава Госинспекции Алтайского края Олег Веремеинко, переехавший несколько месяцев к нам из Красноярского края, впервые дал большую пресс-конференцию для региональных журналистов, где обозначил основные проблемы, которые он уже успел заметить в отрасли. Как пояснил чиновник, более подробный отчет он даст через несколько месяцев, когда окончательно познакомится с работой местных застройщиков. По первым впечатлениям, вопросы к некоторым уже есть, но конкретные вещи Веремеинко называть не стал. Также массовые проверки ждут управляющие компании, которые не всегда исполняют свои обязанности компетентно.

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"Побывал на ряде объектов. Есть вопросы к некоторым застройщикам, пока их озвучивать не буду. На данный момент посетил только четырех застройщиков, надо еще у остальных шести побывать. В целом, ситуация такая же, как и в других регионах, включая Красноярский край или Иркутскую область. Вопросы есть. Некоторые моменты для меня были новостью", – отметил новый руководитель Госинспекции, признавшись, что для него стало неожиданностью, что во дворе дома, где он живет в Барнауле, нет ни детской площадки, ни зоны отдыха. Приходится уходить гулять с детьми в соседние дворы.

Есть вопросы у нового руководителя Госинспекции и к работе управляющих компаний.

"Я привык работать по принципу, что дисциплина всегда должна быть впереди. Нельзя жить так: накопилось – убрал. Те же УК должны проверять крыши не менее 2-3 раз в месяц и прописать себе это в своих положениях, а потом отчитаться. Пока у нас нет возможности проводить много рейдов. Сегодня инспекция занята проверкой газового оборудования в многоквартирных домах, однако я уже дал поручение параллельно осматривать эти же здания на момент уборки снега с крыш и наледи во дворе, а также проверять работу по вывозу мусора", – признался Веремеинко.

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Одной из задач для ведомства он назвал не всегда вовремя почищенные от снега крыши. Так, если человек пожаловался в инспекцию, допустим, 1 марта, то проверка пройдет только 4 марта. А за это время крыша уже может обрушиться. Поэтому нужно что-то менять в работе системы.

"Думаю, вам еще всем интересно, почему в Барнауле тротуары не посыпаются, почему так скользко? Я это тоже замечаю и тоже задаюсь этим вопросом. Если по проспекту Ленина приходится ходить, переходя с одной стороны на другую, а в некоторых местах просто не организован водосток – куда это годится?" – обратился к журналистам Веремеинко, но не стал подробно рассказывать, что не так конкретно с уборкой и почему в Красноярске делают это намного качественнее.

Глава ведомства анонсировал свои рабочие визиты в Рубцовск и Заринск, а также пригласил журналистов к диалогу и взаимодействию.

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После он рассказал о планах на будущее, пригласив журналистов к открытому диалогу. "В Бийске я уже побывал. Есть большое желание посетить Рубцовск и Заринск, чтобы потом рассказать о полном понимании ситуации. Я всегда говорю честно. Если какой-то информацией не владею, я вам сразу сказал об этом прямо. Давайте встретимся через 2-3 месяца. Можем сделать так: каждый из вас один вопрос мне обозначит, а вторым постарается застать врасплох. Там и будет видно, как я работаю, плаваю в теме или нет. Я человек новый, вам еще не известен. Но спустя этот период уже станет понятно, вник ли я во все проблемы, или просидел на месте как китайский болванчик", – заключил Веремеинко.

Напомним, Виктор Томенко назначил бывшего руководителя Государственной инспекции региона Андрея Степанова управляющим делами губернатора и правительства Алтайского края. Что касается персоны Веремеинко, то Олег Иванович до назначения в Алтайский край занимал пост заместителя генерального директора регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Красноярском крае.

На этом месте он отвечал за организацию и осуществление строительного контроля при капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах, взаимодействие с ОМС, УК, ТСЖ, РСО и собственниками по вопросам выполнения и приемки работ. Ранее он был заместителем руководителя службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.