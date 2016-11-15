Воры украли косметику из припаркованной машины жительницы Барнаула

Фото: trkterra.ru

Жительница Барнаула написала заявление в полицию после того, как из ее автомобиля ВАЗ похитили два косметических набора. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Известно, что 32-летняя горожанка припарковала свой автомобиль около дома на улице Малахова и, поставив его на сигнализацию, пошла домой. Утром она увидела, что стекло автомобиля разбито, а из салона пропала косметика стоимостью 6 тысяч рублей.

Полиции удалось по горячим следам найти подозреваемого. Им оказался 32-летний мужчина. По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.