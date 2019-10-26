Восемь человек погибли в страшном ДТП в Алтайском крае

Крупное ДТП произошло в субботу утром, 26 октября, в Топчихинском районе Алтайского края. Nissan выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус "Фиат".

В результате происшествия погибли восемь человек. Один из погибших – несовершеннолетний. Еще пять человек в результате ДТП пострадали.

Первоначальную информацию о том, что водитель автомобиля Nissan занимался частным извозом, в алтайском ГИБДД опровергли. В ведомстве подчеркнули, что все люди в салоне машины были родственниками водителя. Тем не менее управлять данным транспортным средством мужчина не имел права, поскольку он не был вписан в страховой полис.

"Несмотря на то, что водитель 1992 года рождения, находившийся за рулем автомобиля Nissan, всего два раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в 2017 и в 2018 году, права управлять именно данным автомобилем он не имел и не был внесен в страховой полис ОСАГО", – пояснили в ГУ МВД по краю.

В соцссетях сообщается, что в микроавтобусе находилась фольклорная группа "Сударушки" из села Кабаково. "Ехали выступать на конкурс, погибли две замечательные женщины, очень жизнелюбивые", – пишет Анна, которая, по ее словам, много лет была руководителем этой группы.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции. Подробности инцидента и состояние пострадавших уточняются.