Восемь наград: Tele2 получила золото и серебро на престижной международной премии

Tele2 предлагает клиентам лучший сервис – это подтвердили эксперты международной премии Top Ranking Performers Awards. Проекты и специалисты компании отличились в восьми номинациях премии, при этом семь наград – золотые.

Жюри Top Ranking Performers Awards присудило Tele2 награды за лучший клиентский опыт, программу обучения сотрудников для улучшения сервиса, эффективную организацию IT-поддержки контактных центров, профессиональное кадровое планирование, оперативный менеджмент и управление контактным центром. Специалист по реактивному удержанию абонентов Tele2 из Саранска Сергей Горбунов стал лучшим в обслуживании клиентов в мире. В самой престижной номинации "Лучший контактный центр" компания была отмечена серебряной наградой.

Tele2 также завоевала высшую награду в категории "Лучшая организация клиентского опыта". Абонент может обратиться за сервисной поддержкой через любой удобный канал коммуникации: по телефону, в чате на сайте, в мобильном приложении или популярных мессенджерах. При этом ему всегда обеспечены клиентоориентированность, доступность, удобство и качество обслуживания. На вопросы отвечают специалисты, которые работают не по скриптам, показывают высокий уровень эмпатии в отрасли и нацелены на решение проблемы клиента.

В номинации "Лучшая программа улучшения" эксперты присудили победу бизнес-школе Tele2 для подготовки управленческих кадров. Она включает систему вебинаров, практических заданий и институт наставников. Как правило, руководящие позиции в сфере клиентского сервиса в Tele2 занимают сотрудники, которые начинали свой путь в должности специалистов личной поддержки.

Такой подход обеспечивает высокий уровень внутренней экспертизы и знание потребностей клиентов. Индекс роста сотрудников в 2020 году в департаменте дистанционного сервиса составил 95%. Бизнес-школа готовит управленцев в короткий срок и с высокой эффективностью.

Эксперты оценили эффективное планирование работы контактных центров. В компании действует автоматизированная система прогнозирования, которая учитывает часовые пояса и специфику регионов, помогает распределить ресурсы сотрудников. Благодаря грамотно составленному расписанию операторов, клиенты быстро получают квалифицированную помощь. Время ожидания ответа на линии в Tele2 составляет 46 секунд – это лучший показатель в отрасли.

"Главной для нас всегда была забота о клиенте – его интересы, потребности и ожидания. Жюри оценило не только клиентский сервис, программу обучения персонала, но и вклад наших профессионалов – самые яркие проекты, которые вывели сервис на новый уровень. Это доказывает, что мы по-прежнему задаём тренды в сфере абонентского обслуживания и остаемся лучшими в мире", – сказала директор по дистанционному сервису Tele2 Елена Юрина.

Добавим, что международная премия Top Ranking Performers Awards – это высшая отраслевая награда в индустрии контакт-центров. В 2021 году она собрала свыше 2000 участников более чем из 80 стран мира.