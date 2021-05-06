Восемь пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировали восемь смертей пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 50 081 (+66) человек, в том числе 3 428 детей. Выздоровели всего 44 998 (+ 65) человек. Умерло с начала пандемии 3 009 человек.

По состоянию на 6 мая находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 760 человек. Количество тяжелобольных – 186, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 77.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1411956 человек.