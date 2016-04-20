Восемь пожарных тушили киоск в Барнауле в ночь на 20 апреля

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Возгорание киоска произошло в ночь на среду, 20 апреля, в Индустриальном районе Барнаула, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 03:55. Пожар удалось локализовать через 11 минут, еще через одну минуту – ликвидировать.

На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС: восемь человек личного состава и три единицы техники, в том числе от МЧС России привлекались шесть человек личного состава и две единицы техники.