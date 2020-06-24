Восемь районов Алтайского края получили новые экскаваторы-погрузчики. Это первая партия, направленная из Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе регионального министерства строительства.

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Новая техника поступила в Залесовский, Змеиногорский, Первомайский, Рубцовский, Солтонский, Тальменский, Шелаболихинский и Шипуновский районы края. Машины будут использовать для устранения коммунальных аварий, погрузки угля и уборки снега.

Всего в этому году в Алтайский край поступят 16 экскаваторов-погрузчиков для предприятий жилищно-коммунального комплекса. Вторую партию спецтехники направят в Славгород, Волчихинский, Каменский, Локтевский, Панкрушихинский, Романовский, Чарышский и Третьяковский районы в июле этого года.

Общая стоимость машин составила 83 млн рублей. Средства на их закупку выделили из краевого бюджета в рамках программы "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами".

Отмечается, что обновление парка техники в муниципалитетах региона за счет средств краевого бюджета осуществили впервые. В 2021 году власти предусматривают поставку еще 15 единиц техники.