Восемь туристов попали под камнепад на горе Белуха в Республике Алтай
В район происшествия вылетел вертолет Ми-8 со спасателями на борту
Фото: specialsession.ru
Группа туристов в составе восьми человек попала под камнепад на горе Белуха в Республике Алтай, проинформировали в среду, 10 августа, в ГУ МЧС по региону.
По предварительным данным, инцидент произошел в Кош-Агачском районе, в 50 километрах от села Джазатор.
В экстренном ведомстве отмечают, что на место происшествия направлен вертолет Ми-8 со спасателями на борту. В МЧС подчеркивают, что эвакуацию туристов можно произвести только с помощью летательного аппарата.
Пешком же до места ЧП можно добраться только через трое суток.
"Экипажу вертолёта и спасателям МЧС России предстоит крайне сложная поисково-спасательная операция по эвакуации туристов с высокогорного массива", – добавляют в МЧС.