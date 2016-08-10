Восемь туристов попали под камнепад на горе Белуха в Республике Алтай

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Группа туристов в составе восьми человек попала под камнепад на горе Белуха в Республике Алтай, проинформировали в среду, 10 августа, в ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным, инцидент произошел в Кош-Агачском районе, в 50 километрах от села Джазатор.

В экстренном ведомстве отмечают, что на место происшествия направлен вертолет Ми-8 со спасателями на борту. В МЧС подчеркивают, что эвакуацию туристов можно произвести только с помощью летательного аппарата.

Пешком же до места ЧП можно добраться только через трое суток.

"Экипажу вертолёта и спасателям МЧС России предстоит крайне сложная поисково-спасательная операция по эвакуации туристов с высокогорного массива", – добавляют в МЧС.