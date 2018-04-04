Восьмибалльные пробки ждут барнаульцев утром 4 апреля

Фото: expoknews.com

Заторы в восемь баллов образовались на дорогах столицы Алтайского края утром в среду, 4 апреля. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее сложная ситуация наблюдается на проспектах Строителей (в районе площади Победы), Ленина (на участке от пересечения с улицей Северо-Западной до площади Октября), на улицах Попова и Малахова (на отрезке от перекрестка с улицей Антона Петрова до Павловского тракта). Скорость движения на данных участках не превышает 5-10 километров в час.

Кроме этого, пробки образовались на нескольких отрезках Павловского тракта, включая пересечение с улицей Просторной и отрезок после кольцевого перекрестка, на участках улиц Георгиева, Советской Армии, Матросова, Власихинская и Кутузова.

Добавим, что в городе произошла одна авария. Машины столкнулись на перекрестке ул. Кутузова - Ангарский проезд.