Восьмилетний мальчик пропал в Алтайском крае

Восьмилетний мальчик пропал в селе Шубинка Егорьевского района Алтайского края. Местонахождение ребёнка неизвестно с 29 апреля.

Как сообщает алтайское отделение поискового отряда "Лиза Алерт", мальчик ростом около 145 см, худощавого телосложения, со светло-русыми волосами, глаза голубые. Был одет в коричневую куртку, синие джинсы, синие мокасины и чёрную шапку.

Все, кто знает о местонахождении пропавшего либо видел его, просьба сообщить по телефону: 112 или 8-800-700-54-52 ПСО "Лиза Алерт". Желающие также могут присоединиться к поисковому отряду и помочь с поиском ребёнка – информация о сборе опубликована в сообществе организации.