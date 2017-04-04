Воспитанник алтайского хоккея дебютировал в НХЛ за команду "Детройт"

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Воспитанник алтайского хоккея Евгений Свечников дебютировал за команду НХЛ "Детройт" в матче регулярного чемпионата против "Оттавы".

Как пишет "Рива-спорт", игра завершилась победой "красных крыльев" по буллитам 5-4. За легендарную команду "Детройт" дебютировал Свечников, который принес ей победу. Причем он стал единственным игроком, сумевшим отличиться в серии послематчевых штрафных бросков.

"Мне 20 лет, и я начинаю на Joe Louis Arena. У меня были мурашки по коже. В серии буллитов тренер указал на меня и сказал: "Давай", а ребята подбодрили. Это просто невероятный момент... Этот финт мне несколько раз удавался в "Гранд Рэпидз", так что я знал, что делаю, – приводит слова Свечникова сайт НХЛ.

Про Евгения Свечникова известно, что он переехал в Барнаул из Нефтегорска в юном возрасте, первые шаги в хоккее делал в школе барнаульского "Мотора", где играл до 12 лет. Далее в его карьере был казанский "Ак Барс" и "Кейп-Брейтон", выступающий в юниорской лиге Квебека. В 2015-м Свечников был выбран "Детройтом" в первом раунде драфта НХЛ.



