Восставший из ада: Алтай восстанавливается после вечернего урагана. Фото

Фото: vk.com/barneos22

Лужи по пояс, упавшие деревья, неработающие светофоры – все это последствия вечернего урагана, обрушившегося вечером 20 июня на Барнаул и в целом Алтайский край.

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Прочее Грозовой шторм накрыл Барнаул и отключил в домах электричество. Фото

Пользователи социальных сетей активно делятся фото, на которых запечатлены следы прошедшей бури.

Кто-то постит огромные градины, кто-то – машины, на которые рухнули деревья, кто-то – огромные озера, образовавшиеся на дорогах.

Напомним, что в краевой столице грозовой шторм обернулся выключением электричества во многих микрорайонах, дорожным коллапсом и проблемами с водоснабжением.

В данный момент ситуация нормализуется.