Вот это цифры. Как выбрать и купить красивый номер телефона

Красивые номера — это номера телефонов с комбинацией цифр, которую легко запомнить. Например, с вашим годом рождения, счастливым числом или несколькими одинаковыми цифрами подряд. Красивым мобильным номером удобно пользоваться, если вам часто звонят клиенты. Так, заказать номер телефона можно, например, у «Тинькофф».

Каким именно способом подобрать красивый номер телефона, каждый клиент решает самостоятельно. Обычно выбирают такие варианты, как:

— «счастливые» числа;

— день рождения;

— дата свадебного торжества;

— дата выпускного;

— дни семейных праздников.

Чтобы воспользоваться услугой, предлагаемой «Тинькофф», необходимо заполнить заявку на официальном сайте. Затем выбрать номер телефона и получить сим-карту. Причём курьер привезёт её бесплатно. После этого останется только выбрать наиболее удобный тариф.

«Тинькофф» занимается мобильной связью с 2017 года. За эти годы в компании сформировался коллектив опытных специалистов, которые работают на современном оборудовании и предоставляют качественные услуги.

«Абоненты рассказывают об услугах „Тинькофф Мобайл“ своим родственникам, друзьям и знакомым, которым тоже хочется воспользоваться данным предложением. В результате с каждым месяцем количество абонентов растёт», — подчеркнули в «Тинькофф».

Заказать услуги «Тинькофф Мобайл» могут как физические лица, так и корпоративные клиенты банка. То есть компания предоставляет своим сотрудникам рабочие телефоны мобильной связи с сим-картами Тинькофф.

Акционерное общество «Тинькофф Банк». ОГРН 1027739642281, адрес: 23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.