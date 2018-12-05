"Вот яма, вон яма": Томенко назвал деградирующей дорожную отрасль края

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Алтайскому краю для поддержания в нормативном состоянии муниципальных и региональных дорог необходимо более чем вдвое увеличить финансирование на их ремонт. Нынешних чуть более 10 миллиардов рублей в год не хватает, чтобы как-то изменить ситуацию в сфере, которая в последние годы, по словам Виктора Томенко, деградировала. Ключевая проблема в том, что пока в регионе дорожники ремонтируют одни дороги, рушатся другие. В итоге практически невозможно добиться улучшения всех целевых показателей по приведению дорог в нормативное состояние.

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Для министра транспорта Александра Дементьева, который чуть более месяца возглавляет новое ведомство, доклад о состоянии отрасли был настоящим испытанием. Видно, что он очень нервничал, путался в цифрах, но Виктор Томенко явно был готов к этому, поэтому подключал других коллег из дорожной сферы, чтобы понять объективную ситуацию в крае. Спрашивал, как педагог в школе, откуда берутся цифры, на что конкретно идут деньги и что необходимо сделать для того, чтобы совершить рывок вперед.

Как напомнил всем на заседании министр транспорта Александр Дементьев, в регионе более 16 тысяч дорог регионального значения. Это самый большой показатель из всех регионов страны. Виктор Томенко тут же поинтересовался у присутствующих, кто расположился на втором и третьем местах. Однако ответа не услышал.

"Если мы такими данными оперируем, то неплохо было бы знать, кто идет после нас", — призвал он.

Как пояснил министр транспорта, в Алтайском крае в 2019 году отремонтируют свыше 900 километров дорог, три мостовых сооружения, что на 250 километров больше, чем в 2018 году. Будет сделан упор именно на ремонт региональных трасс, а также участие в проекте "БКАД" в городах Барнауле и Бийске. При этом ежегодно отрасль недофинансируется примерно на 4,5 миллиарда рублей. Еще 600 миллионов край намерен получить от уплаты штрафов за нарушения ПДД. Со следующего года все деньги будут поступать именно в дорожный фонд, а не в бюджет края, как ранее.

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Так, всего в крае 14,3 тысячи километров дорог с твердым покрытием, из них 38% соответствуют нормативу. На текущий ремонт ежегодно направляется 3,2 миллиарда рублей, еще чуть более 3,2 миллиарда уходит на их содержание. Всего же дорожный фонд края 2018 года составил 9,9 млрд, из них 8,7 млрд — собственные средства краевого и муниципальных бюджетов, еще 1,2 млрд рублей — привлеченные из федерального бюджета. Затраты на содержание увеличат на 17%. Это поможет лучше сохранять дороги, которые строятся и ремонтировались в последние годы. В связи с этим дорожники будут меньше тратить на строительство и реконструкцию объектов. На ближайшие годы, судя по всему, краевые власти хотят отложить крупные проекты, включая объезд Барнаула с третьим мостом, которые требуют огромных затрат. Губернатор призвал в первую очередь улучшить дорожную сферу в районах края, где живут более миллиона человек.

Как отметил Виктор Томенко, около 70% из всего фонда приходится на средства, которые поступили от акцизов, которые перечислила федерация краю. Необходимо доводить до жителей края, что на федеральном уровне принято решение к 2024 году все 100% поступлений от акцизов перечислять в те субъекты, на чьей территории они были собраны. Глава края потребовал разработать планы по ремонту до 2024 года, чтобы было четкое понимание и "дорожная карта", в какие районы необходимо заходить в первую очередь, а в какие — потом. В последние годы, как он понимает, такая работа вообще не велась.

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"Мы миллиард каждый год отдаем муниципалитетам. А если отдаем, то должны получать информацию от районных властей. Не статистика, а первичная информация от органов самоуправления. Мы там все с вами бываем, и когда приезжаем, нам сразу говорят: "Вот яма, вон яма — куда, край, смотришь. Я не понимаю, есть ли система. Пока понимаю, что нет. Как-то муниципалитеты отчитались, как-то передали статистику. А это 80% всех дорог края. Это же в компетенции именно правительства региона. Это не сложно — выстроить такую систему. Сегодня это можно сделать даже в 10-м классе", — сообщил Виктор Томенко.

Особое внимание губернатор заострил на дорогах в муниципалитетах. По новым расчетам, в 2019 году они получат в свои фонды всего чуть более 350 миллионов рублей. Глава Алейского района Светлана Агаркова пожаловалась, что изменились расчеты, по которым формируются муниципальные фонды. Так, Алейск в 2019 году получит чуть более 1,4 миллиона рублей. При этом по указу президента необходимо разработать схемы дорожного движения. Районным властям для этого необходимо заплатить 1,3 миллиона. После всех подсчетов вышло, что дорожный фонд Алейского района в 2019 году будет 4 миллиона рублей. Вопрос Светланы Агарковой, что можно сделать на эти деньги, так и повис в воздухе.

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Выступили на заседании и главы Барнаула Сергей Дугин и Рубцовска Дмитрий Фельдман. Градоначальник столицы региона рассказал, как Барнаул второй год участвует в проекте "БКД". Только за два года было освоено более 1,5 миллиарда рублей. В 2019 году дорожники еще отремонтируют 33 дороги. Дмитрий Фельдман же может только мечтать о таких суммах. В некоторых районах Рубцовска дорожное полотно не обновляли десятилетиями. Тем не менее, в 2018 году 72 миллиона на ремонт третий по численности город края получил. Еще два года назад сумма была в два раза меньше. Дмитрий Фельдман попросил на следующий год выделить Рубцовску 100 миллионов рублей, чтобы хоть как-то улучшить обстановку.

Виктор Томенко обещал обсудить данную инициативу, но призвал не спешить, а подумать, как эффективнее распределить деньги между муниципалитетами.

"Как вы довели Рубцовск до того состояния, которым я его нашел этим летом? Вам ничего не выделяли или забирали уже то, что есть? Или этих 60-ти миллионов, которые давал вам край, не хватало? Что вообще происходило?" — отметил Виктор Томенко.

В конце заседания губернатор призвал еще обсудить дорожную отрасль на других заседаниях по смежным вопросам. Ее он называл очень важной, потому что это касается каждого человека.

"В условиях, когда денег не достаточно на все, ответственность за выбор приоритетов удваивается. Это вопрос политический. Его нужно поднимать на уровне правительства для того, чтобы потом объяснить гражданам, почему ремонтируют дорогу здесь, а не в другом месте", — заключил Виктор Томенко.