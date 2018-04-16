Вой сирен: проверка систем оповещения пройдет в Алтайском крае 16 апреля

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Жители Алтайского края днем в понедельник, 16 апреля, услышат вой сирен — в регионе проведут проверку автоматизированных систем централизованного оповещения населения.

Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, проверка будет проводиться с 11:45 до 12:26.

"Проверка начнётся с централизованного запуска электрических сирен во всех городах и районных центрах края. При этом прерывистое звучание электрических сирен в течение трех минут является сигналом оповещения гражданской обороны "Внимание всем", который подается перед передачей сигналов оповещения гражданской обороны или информации об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций", - уточняют в экстренном ведомстве.

Что касается алгоритма действий во время проверки, услышав сигнал оповещения гражданской обороны "Внимание всем", граждане должны включить телевизионные приемники на телевизионную программу "Россия 1" в аналоговом вещании, проводное радио или FM радиоприемники, переключив их на радиопрограмму "Радио России", и прослушать соответствующее сообщение.