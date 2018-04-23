Возгорание ТЦ "ЦУМ" произошло в Горно-Алтайске

В воскресенье, 22 апреля, произошло возгорание ТЦ "ЦУМ" в Горно-Алтайске, сообщает ГУ МЧС по Республике Алтай.

Очаг возгорания находился в подсобном помещении. В 16:05 произошло возгорание, в 16:14 пожар локализован, в 16:25 - ликвидирован. От МЧС России привлекалось 17 человек и шесть единиц техники.

Было эвакуировано 92 человека, пострадавших и погибших нет. Причины и обстоятельства пожара выясняются.

Спасатели обращаются к гражданам с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности в быту.