Возгорание ТЦ "ЦУМ" произошло в Горно-Алтайске
Было эвакуировано 92 человека, пострадавших и погибших нет
23 апреля 2018, 08:16
В воскресенье, 22 апреля, произошло возгорание ТЦ "ЦУМ" в Горно-Алтайске, сообщает ГУ МЧС по Республике Алтай.
Очаг возгорания находился в подсобном помещении. В 16:05 произошло возгорание, в 16:14 пожар локализован, в 16:25 - ликвидирован. От МЧС России привлекалось 17 человек и шесть единиц техники.
Было эвакуировано 92 человека, пострадавших и погибших нет. Причины и обстоятельства пожара выясняются.
Спасатели обращаются к гражданам с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности в быту.
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