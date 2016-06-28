Возле барнаульских школ оборудуют 15 пешеходных переходов

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Пешеходные переходы вблизи барнаульских школ оборудуют светофорными объектами, сообщили во вторник, 28 июня, в городской администрации.

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"В соответствии с новыми национальными стандартами запланированы мероприятия по оборудованию 15 пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных учреждений, светофорными объектами, применяемыми для обозначения нерегулируемых перекрестков и пешеходных переходов", – отметили в мэрии.

Также здесь установят пешеходные ограждения и заменят знаки. Помимо этого, в текущем году запланировано создание 33 искусственных дорожных неровностей. 25 из них будут находиться в районе общеобразовательных учреждений.

Что касается дорожных ограждений, то всего они будут установлены на 16 участках, 11 из которых также расположены возле школ.