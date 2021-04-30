Возьми интернет на дачу: Билайн запускает акцию для тех, кто уезжает за город

К предстоящим длинным майским выходным Билайн запустил специальную акцию для жителей Алтайского края. Те, кто планирует провести время за городом, могут получить три месяца связи и опцию "Безлимитный интернет" бессрочно, без абонентской платы и платы за подключение.

"Возьми интернет на дачу" – новое предложение от Билайна специально для тех, кто предпочитает отдыхать или работать на природе. Теперь и за городом можно продолжать работу на удалёнке, смотреть любимые сериалы и заниматься серфингом в интернете. Достаточно приобрести в интернет-магазине или офисе Билайн 4G-модем или 4G-роутер в комплекте с тарифом "Интернет PRO". Новым абонентам Билайн подарит три месяца связи и безлимитный интернет.

Стоимость комплекта и его наполнение варьируется в зависимости от региона подключения. В Алтайском крае стоимость комплекта "модем и SIM-карта" составит 2590 рублей, "роутер и SIM-карта" – 3290 рублей.*

Билайн активно развивает сеть 4G в регионах России. В 2020 году было построено около 100 новых вышек связи, в том числе в пригородах городов Бийска, Рубцовска, Алейска, Славгорода. Примерно 40 тысяч жителей края попали в обновлённую зону покрытия 4G Билайн. Также почти все вышки на территории Алтайского края связи были дооборудованы до 4G LTE.

В 2020 году в городах Алтайского края и Республики Алтай был завершён очередной технический этап по модернизации сети 4G LTE, обеспечивающей скоростной мобильный интернет. В рамках проекта технические специалисты компании реализовали решение, которое позволило одновременно на территории обслужить большее число абонентов на большей скорости, чем до модернизации.

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*Три месяца связи и опция "Безлимитный интернет" в подарок для новых абонентов с 08.04.2021 г. по 31.08.2021 г. для ряда регионов при покупке акционных Wi-Fi роутера или USB-модема и SIM-карты c тарифом "ИнтернетPRO" при технической возможности подключения. Количество ограничено. Организатор акции: ПАО "ВымпелКом" РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Организатор акции оставляет за собой право изменять или дополнять условия акции, в том числе изменять список товаров, участвующих в акции. Подробнее об организаторе, условиях акции и стоимости на https://barnaul.beeline.ru/customers/products/mobile/bonus/details/vozmite-internet-na-dachu/