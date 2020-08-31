Возьмите деньги бесплатно. Барнаульцы массово рванули в банки за "дешевыми" кредитами

Жители Алтайского края, оправившись от пандемии и финансовых проблем, вновь поспешили "набирать" кредиты. Эксперты говорят, что сейчас "грех не воспользоваться" предложением банков, ведь процентная ставка по займам упала до исторического минимума. Однако в том, чтобы население активно брало кредиты, заинтересованы не только банки, но и правительство страны.

Кредиты запускают экономику

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За первую половину 2020 года жители Алтайского края получили кредитов почти на 83 млрд рублей. Это на 5,5 млрд рублей больше, чем год назад. Около 20% из них – это ипотека, остальные займы – потребительские кредиты.

Как отметили в Центробанке, во время пандемии (в апреле и мае) банки ужесточили требования к заемщикам и уменьшили максимальный размер кредита. Это привело к снижению спроса на этот вид услуг. Однако уже летом организации "одумались".

"Треть банков, работающих в Алтайском крае, с июня этого года смягчили условия выдачи потребительских кредитов. Несколько уменьшились ставки, а ссуды стали выдавать на более длительные сроки. В результате уже в июне спрос на потребительские кредиты восстановился до уровня февраля – 11,4 млрд рублей", – отметил заместитель управляющего отделением "Барнаул" Банка России Андрей Антипов.

Как пояснил amic.ru кандидат экономических наук Артем Поломошнов, сейчас не только банки, но и правительство России делает все возможное, чтобы жители региона активно брали потребительские кредиты. Так, по мнению эксперта, руководство страны пытается оживить "упавшую" экономику.

"Так было всегда: запуск экономики происходит за счет дешевых кредитов и государственных вливаний. У населения спрос упал, доходы сократились. В этой ситуации правительство вместе с Центробанком идет по пути снижения процентных ставок (в июле ключевую ставку Центробанка, которая влияет на доступность кредитов и ипотеки, опустили до рекордных 4,25%, – прим. ред.), повышения доступности кредитов. Например, люди долгое время откладывали покупку телевизора или автомобиля, потому что было страшно взять деньги под 14% годовых. Сегодня, когда ставка упала в два раза, они могут себе такое позволить. Спрос на товар запускает цепочку: возникает спрос на производство, грузоперевозки, сырье, материалы. Так поднимается вся экономика", – считает Артем Поломошнов.

Именно так сейчас происходит в строительной отрасли, уверен эксперт. Льготная ипотека, которую правительство ввело для поддержки девелоперов, стимулировала повышенный спрос на квартиры. В результате компании не прерывали работы, продолжали закупать материалы, и заводы по их производству не останавливались.

"Чтобы аналогично оценить эффект от потребительских кредитов, нужно брать каждую конкретную сферу и смотреть, как у них обстоят дела. Например, в автомобильной отрасли государство запустило программы субсидирования. В этом сегменте дела идут неплохо", – говорит Артем Поломошнов.

"Реально атакуют"

Повышая доступность потребительских кредитов и займов для бизнеса, Россия не "изобрела велосипед", а пошла по пути Китая, говорит руководитель агентства недвижимости "Перспектива24" Дмитрий Дворядкин. Экономика этой страны, которая и стала очагом распространения COVID-19, впервые с 1992 года показала отрицательный рост. Чтобы помочь предприятиям и восстановить производство, китайское правительство поручило госбанкам выдавать больше кредитов малому бизнесу. Однако эксперт считает, что для полного восстановления российской экономики одних кредитов недостаточно.



"Это как принимать аспирин от головной боли, аспирин – это не лекарство. Так мы экономику не лечим, но так мы ее умело "полируем". Не болит и ладно, а что там – инсульт, инфаркт, кто знает. Дешевыми кредитами мы действительно пытаемся запустить экономику, в существующих условиях это одно из быстрых решений, но не самых эффективных", – говорит эксперт.

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По его мнению, сейчас банки активно и даже агрессивно предлагают свои продукты. Вот только компании заинтересованы в новых клиентах и не соглашаются смягчать условиях для "старых".

"Сейчас, возможно, только самый ленивый банк не позвонил и не сказал: "Возьмите деньги бесплатно". Они реально атакуют. Этот посыл идет со стороны правительства. И мы видим, что ставки по ним упали существенно, грех не воспользоваться. Но вот только когда клиенты обращаются за рефинансированием уже существующих кредитов, сталкиваются с отказами. Банки ищут новых людей. В этом их политика", – отмечает Дмитрий Дворядкин.

Однако, несмотря на вседоступность и привлекательность потребительских кредитов, банки не раздают их направо и налево, а тщательно выбирают заемщиков, уверен Артем Поломошнов. Так организации пытаются уберечь себя от негативных последствий.

"Качество оценки заемщиков в банках выросло. Мы понимаем, что не все банки могут выдавать ипотеку по 6,5%, только определенные, крупные банки, и они предъявляют большие требования к заемщику. Нельзя говорить о том, что сегодня выдают всем подряд, а завтра нас ждет глобальный дефолт, потому что клиенты не смогут рассчитываться. Нет, все кредиты выдаются расчетливо", – говорит Поломошнов.

Эксперты уверены: до конца года количество потребительских кредитов будет стабильно расти. Многие жители в период пандемии отложили покупки и вернулись к этому вопросу только сейчас. В то же время именно осенью банки столкнутся с волной неплатежей: весной организации предоставляли физлицам полугодовые отсрочки по платежам, и, по мнению экспертов, не все из них все-таки смогут вернуть долги.

Цифра

Средняя ставка по потребительским кредитам в российских банках, по данным ЦБ, в июне составила 12,25%. В июне 2019 года этот показатель был на уровне 16,3%.