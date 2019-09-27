Возможность оплачивать проезд банковскими картами временно ограничили в Бийске

Бийчане смогут оплатить только одну поездку за рейс

27 сентября 2019, 13:18, Илья Звягинцев

В Бийске ограничили возможность расплачиваться карточкой за проезд, сообщает Транспортный портал города Бийска

Соответствующее сообщение появилось на портале 26 сентября. 

"В связи с техническими работами временно введено ограничение оплаты проезда бесконтактной банковской картой до одной поездки за рейс", – пояснили сотрудники МУП города Бийска "Бийскгортранс". 

Информация об этом распространилась в социальных сетях, и бийчане предположили, что причиной для внедрения временных ограничений стали мошенники. Некоторые люди использовали для оплаты проезда мобильный телефон. При установке определенного приложения техника выдавала расплатившемуся билет, но денежные средства с его счета не списывались. 

На какое время введены ограничения, неизвестно. 

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