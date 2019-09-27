Возможность оплачивать проезд банковскими картами временно ограничили в Бийске
Бийчане смогут оплатить только одну поездку за рейс
В Бийске ограничили возможность расплачиваться карточкой за проезд, сообщает Транспортный портал города Бийска.
Соответствующее сообщение появилось на портале 26 сентября.
"В связи с техническими работами временно введено ограничение оплаты проезда бесконтактной банковской картой до одной поездки за рейс", – пояснили сотрудники МУП города Бийска "Бийскгортранс".
Информация об этом распространилась в социальных сетях, и бийчане предположили, что причиной для внедрения временных ограничений стали мошенники. Некоторые люди использовали для оплаты проезда мобильный телефон. При установке определенного приложения техника выдавала расплатившемуся билет, но денежные средства с его счета не списывались.
На какое время введены ограничения, неизвестно.