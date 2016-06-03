Возобновление подачи горячей воды барнаульцам может продлиться до 4 июня

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Процесс возобновления подачи горячей воды в дома барнаульцев может продлиться до субботы, 4 июня.

Как сообщили порталу Amic.ru в барнаульском филиале "Сибирской генерирующей компании", до конца дня подавляющее число горожан получит горячую воду.

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Прочее Стало известно, какие дома в Барнауле получат горячую воду позже всех

Однако в СГК в очередной раз подчеркнули, что процесс возобновления горячего водоснабжения не одномоментен.

"Процесс запуска горячей воды подобен процессу запуска отопления. Вода нагревается, запускается, начинает осуществляться циркуляция, подключаются бойлерные", – отметили в компании.

Поэтому, возможно, небольшая часть потребителей получит горячую воду в субботу, 4 июня.

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Также напомним, что жителям домов, расположенных у кинотеатра "Чайка", горячее водоснабжение дадут только 6 июня. Это связано с капитальным ремонтом тепломагистрали М-211, расположенной на улице Северо-Западной.

Вторая волна отключений горячей воды в Барнауле состоится в период с 14 июня по 7 июля. На сетях по контуру ТЭЦ-2 специалисты также будут проводить опрессовку, выявлять неисправности и заниматься ремонтом сетей, как это было сделано ранее по контуру ТЭЦ-3.