ЦУ для ЦА. Как компании определить свою целевую аудиторию и почему без этого бизнес будет топтаться на месте

Реклама, как известно, двигатель торговли. Но реальный результат приносит только та реклама, которая направлена на конкретного потребителя. Вот почему так важно понимать, кто он — ваш клиент. Видение целевой аудитории потребуется не только в продвижении продукта и услуги, но и для более грамотной работы в соцсетях и с самим покупателем/потребителем. Но как понять, кто твоя ЦА?

«Предприниматели, которые считают, что их продукт интересен каждому, заблуждаются. Невозможно одновременно понравиться всем возрастным или социальным группам. Для кого-то будет не тот дизайн, для кого-то — цена, а кто-то в вашем товаре или услуге просто не нуждается. Поэтому всегда нужно собирать настоящие мини-досье на своих клиентов. Вы должны знать кто они, чем увлекаются, их боли и потребности. Иначе вы будете нести расходы за нулевые результаты», — говорит руководитель Digital-агентства Zavod Надежда Клаус.

У бренда может быть множество целевых групп. Но это совсем не значит, что рекламные кампании должны затрагивать каждую из них. Желательно выбрать одну-три ЦА, которые наиболее интересны с точки зрения прибыли и развития компании. Для каждой из них нужно составить список параметров. Ключевые из них: гендер, возраст, география, семейное положение, основные увлечения. При углубленном изучении можно выявить поведенческие особенности и даже составить обобщённый психологический портрет.

«Для анализа аудитории есть несколько способов. Во-первых, если у вас офлайн-магазин, то можно вживую понаблюдать, кто именно чаще всего приобретает у вас и что. Во-вторых, оценить свои социальные сети и аккаунты конкурентов. В-третьих, запросить мониторинг у сторонней компании, которая проведёт опросы и глубинные интервью с потенциальными и реальными клиентами. В идеале лучше воспользоваться несколькими вариантами сразу, это покажет более объективную картину», — уточняет Надежда Клаус.

Знание целевых аудиторий поможет воссоздать сценарий поведения пользователя в процессе разработки сайта, настроить наиболее эффективную контекстную рекламу, создать привлекательные визуал для таргетинга и социальных сетей. Другими словами, эти данные ложатся в основу всего продвижения бренда на рынке.

Если вы всё ещё не знаете свои целевые аудитории, значит, ваш бренд не работает на полную мощность.

Digital-агентство ZAVOD (ИП Шаповалова А.Д.)

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