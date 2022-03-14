Возвращение блудного пользователя. В Сети шутят о массовом переходе людей во «ВКонтакте» и «Одноклассники»

В полночь 14 марта в России перестал работать Instagram. Популярную соцсеть заблокировал Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры.

«В социальной сети Instagram распространяются сообщения, поощряющие и провоцирующие совершение насильственных действий в отношении россиян, в связи с чем Генеральная прокуратура России потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к этой социальной сети», — сказано в сообщении ведомства.

Ещё до блокировки многие блогеры и просто пользователи (включая официальные лица) начали искать другие площадки для самовыражения и общения. Такими стали «ВКонтакте» и «Одноклассники». В шутках и роликах российские соцсети становятся неизведанной территорией для модных блогеров из инстаграма, а для старых пользователей — портал в прошлое.