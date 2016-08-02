Возвращение к корням: чем объяснить популярность лестниц из дерева?

Современные люди все чаще стараются построить дом за городом для отдыха от суеты каменных джунглей. Идеальный вариант — аккуратный дом в несколько этажей, окруженный садом и зеленым газоном. И все чаще обязательной частью такого дома становится деревянная лестница.

Новинка с продолжительной историей

История деревянных лестниц насчитывает несколько тысяч лет. Каждый народ использовал для постройки лестниц определенную породу дерева, преобладающую на территории. В Европе это был дуб, в Сибири – сосна, в США – клен. Сейчас выбор материалов существенно расширился. К традиционно используемым присоединились бук, береза, ясень. Эти породы подходят для лестниц лучше всего, так как добавляют определенное настроение в интерьер и долговечны в эксплуатации. Дубовая лестница – самая дорогая и долговечная, а вот сосна – сравнительно недорогой материал, обладающий хорошими характеристиками.

В последние несколько десятилетий деревянные лестницы редко использовались в частном строительстве. Однако стремление к экологичности и развитие технологий производства и обработки древесины вернули популярность деревянных лестниц.

Неоспоримые преимущества дерева

Дерево — это очень пластичный материал. В опытных руках мастера оно позволяет создавать не просто функциональный объект, но практически произведение искусства. Сочетание формы, породы и лака позволяет создать эксклюзивный предмет внутреннего убранства. Именно поэтому владельцы личных домов, уделяющие внимание каждой детали интерьера, стали все чаще заказывать лестницы из этого материала.

Что немаловажно, дерево является максимально экологичным. Оно, в отличие от искусственных материалов, не будет источать химических и уж тем более вредных запахов, будет вести себя предсказуемо при взаимодействии с химическими веществами, используемыми в строительстве.

К тому же дерево обладает действительно уникальными свойствами. К примеру, оно отлично сохраняет тепло. Поэтому по деревянным лестницам можно ходить босиком круглый год, не боясь заболеть.

Технология создания деревянной лестницы

Ранее строительство деревянной лестницы целиком зависело от умения мастера. Лестницы создавались из нескольких основных элементов — клина, ступеней и стоек. Сейчас, как и прежде, результат зависит от профессионализма строителя. Однако в современном мире при создании этого предмета интерьера применяется компьютерная техника. На первом этапе, безусловно, понадобится произвести сбор пожеланий и требований заказчика и точные замеры помещения. После этого специалисты создают проект лестницы. В компании "Сибирский лес" такие проекты создаются в форме 3D-модели, что позволяет не только соблюсти точность при строительстве, но и дают заказчику наилучшее представление о том, как будет выглядеть готовый объект. Кстати, "Сибирский лес" сейчас проводит консультацию, замеры и создание объемной модели лестницы бесплатно. Обратите внимание на то, что только квалифицированный специалист сможет дать полную консультацию о том, какая именно порода дерева, лак и форма резьбы лучше всего подойдут под конкретное помещение.

Далее происходит, собственно, строительство лестницы. Тут значение имеет слаженная работа проектировщиков и мастеров цеха, которые должны уделить максимум внимания точности каждой детали, чтобы лестница идеально встала на отведенное место, не исказилась со временем, а ступени не скрипели.

Со строительством долговечной деревянной лестницы вам помогут в компании "Сибирский лес". Здесь могут предложить большое разнообразие материалов — массив сосны, березы, дуба, ясеня. Компанию отличают индивидуальный подход и забота о клиенте. "Сибирский лес" – это:

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