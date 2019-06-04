Вперед за романтикой: почему движение студенческих отрядов набирает обороты

Флаги и знамена, яркие бойцовки и звонкие девизы – студенты и их наставники торжественно собрались в последний день весны на площади Советов в Барнауле, чтобы открыть юбилейный 55-й трудовой семестр.

Всего из Алтайского края более 3000 бойцов отправятся в этом году на различные объекты страны. Ребята поедут работать в Санкт-Петербург, Челябинскую область, на космодром Восточный, разъедутся проводниками по железным дорогам. Об этом на открытии семестра рассказала руководитель регионального штаба студенческих отрядов Маргарита Котовщикова.

С каждым годом развиваются все новые направления, где бойцы могут себя проявить. Если раньше ребят привлекали к строительству, то сейчас появилась возможность работать в туристических зонах Крыма и Горного Алтая. Ежегодно идет запрос от РЖД на проводников, и эта профессия пользуется особой популярностью. За полтора-два месяца здесь можно заработать 80 тысяч.

Летом надо… работать

Руководители студенческого движения четко знают, почему растет его популярность. В первую очередь студенты едут именно за дружбой и романтикой, чтобы запомнить студенческие годы. Ведь это не просто работа, но и гитара, и песни у костра. В отрядах проходят разные творческие конкурсы и спортивные соревнования.

Начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова восхищена студенческим движением: "Ваша ответственность, амбициозность и лидерские качества позволяют молодежи работать на объектах федерального значения: Росатом, космодром Восточный, всероссийские детские лагеря. Вы – лучшая молодежь Алтайского края".

Черешня вместо стройки

Студентка 3-го курса Панова Жанна, по совместительству командир единственного в крае женского строительного отряда, рада, что в этом году вместо привычной стройки поедет в Краснодарский край собирать яблоки, черешню и сливу. За такую работу ей будут платить по 18 тысяч, предоставят жилье и питание. Девушка рассказывает, что ребят настолько захватывает молодежное движение, что бойцы продолжают трудиться в студотрядах и после защиты диплома.

Доктора – в вожатые, учителя – в проводники

Интересно, что профиль студенческих отрядов не всегда соответствует учебному направлению. Так, группа будущих врачей поедет вожатыми в детский лагерь "Гагарин" и проведет сезон с театральной тематикой. "Я поеду работать в детский лагерь, потому что это моя мечта, но после учебы стану онкологом", – признается Савва Цивенко.

Другой отряд, из мединститута, будет следить за порядком в вагонах поезда дальнего следования. "Песни с дембелями петь нельзя. Но конфликтов будем избегать", – смеется Арина Ващенко. Ставить кипяток в "титане" она уже умеет.

Другой отряд проводников – "Альтаир" – собрал команду со всех вузов края. Опытный командир Алексей Черных советует выбирать для работы плацкартные вагоны – там веселее.

Проводники из педуниверситета собираются в Новороссийск, откуда начнется их путешествие. "Сердце требует железных дорог", – улыбается представитель отряда "Экспресс" Ксения Веденева.

Командир Иван Ярославцев, грудь которого украшает нашивка "Лучший боец", повезет свой отряд в аквапарк Геленджика, где студенты проведут лето в роли спасателей. Там им пригодятся знания по оказанию первой медпомощи.

Заработать 70 тысяч

Студенты-строители из аграрного "22-й регион" отправляются на межрегиональную студенческую стройку в Санкт-Петербург. В 2015 году бойцы уже приняли участие в возведении завода по цементированию ядерных отходов.

"Рабочий день продолжается с 8:00 до 16:00. А вечером начинается стройотрядовская романтика – песни под гитару, танцы и байки. В отряд мы подбираем бойцов с железной дисциплиной. Людей проверяем тщательно еще до выезда: как они себя проявляют на субботниках, в поездках в детдома. За сезон можно получить до 70 тысяч рублей, поэтому стимул есть", – рассказывает аспирант аграрного вуза, командир штаба университета Дмитрий Шауберт. Его бойцовку украшает почетный знак "За активную работу в студенческих отрядах".

Уникальный отряд

В этом отряде бойцовки покрыты самыми высокими рангами и нашивками. Чтобы оставаться в строю, кто-то берет отпуск или отгулы на летний период. "Старая гвардия" – это первый в России строительный отряд ветеранов. Люди разных профессий и возрастов продолжают собираться вместе, чтобы подавать пример молодежи, выполнять полезную работу и вспоминать молодость.

Гвардеец Александр Блажко окончил университет много лет назад, но продолжает вести активную стройотрядную жизнь. "В нашем отряде собрались те, кто ездил еще в 70-е годы. Есть профессора и депутаты, лидеры своего времени", – говорит боец. Кстати, со своей супругой Блажко познакомился на одном из слетов строительных отрядов. Теперь они вместе состоят в рядах "Старой гвардии".