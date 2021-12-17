Впервые за 20 лет. Зачем районам Алтая купили новые автобусы и кто на них будет ездить

Муниципалитетам Алтайского края 16 декабря вручили новые автобусы, которые будут перевозить пассажиров на 600 маршрутах внутри районов и между небольшими сёлами. На покупку 193 "Газелей" и ПАЗиков из краевого бюджета, по распоряжению губернатора Виктора Томенко, выделили 500 миллионов рублей. Ещё ни разу за последние 20 лет в Алтайском крае не тратили столько денег на обновление пассажирского транспорта. 52 автобуса и "Газели" уже пополнили автопарк двадцати районов региона. Ещё 141 единицу техники до конца 2021 года получат остальные муниципалитеты. Сельские жители не скрывают радости: покупка новых автобусов для них важнейшее событие, теперь они смогут регулярно ездить в райцентр и не тратить деньги на такси.

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"Историческое событие"

Автопарк районов Алтайского края в советское время насчитывал около 12 тысяч автобусов. Но после распада СССР его практически не обновляли. За это время маршруты внутри районов и между муниципалитетами значительно сократились. В некоторые сёла общественный транспорт перестал ходить.

По словам заместителя министра транспорта Алтайского края Дмитрия Коровина, за последние 20 лет количество автобусов в регионе сократилось до 2500 единиц. Но и там, где удалось сохранить межмуниципальные перевозки, автопарк уже устарел, а средств на его обновление в бюджетах районов не было, поэтому ещё часть маршрутов оказались под угрозой закрытия.

Новая техника, считает Дмитрий Коровин, позволит решить часть проблем. 193 автобуса направят на 600 маршрутов региона. Власти муниципалитетов уже разработали график движения, чтобы техника не простаивала в гараже, а работала все семь дней в неделю.

Наибольшее количество автобусов и "Газелей" (от шести и до восьми) получили семь районов Алтайского края, которые сумели сохранить муниципальные автотранспортные предприятия. Среди них Тальменский, Каменский, Ребрихинский, Угловский и Чарышский районы. Как отметил Дмитрий Коровин, в общей сложности новые машины получат 55 муниципалитетов региона.

"Это историческое событие для края. Уже много лет мы не обновляли автопарк наших районов. Всю технику специально изготовили на заводах по заказу Алтайского края. Ожидаем, что благодаря новым автобусам будет решена проблема с перевозками в районах. Все машины будут поставлены на баланс районов. Уже задача местных властей правильно её использовать и открыть маршруты в населённые пункты, куда до этого не ходили автобусы. Сейчас в регионе только 168 внутримуниципальных маршрутов. Ожидаем, что благодаря новой технике их станет в разы больше", – пояснил Дмитрий Коровин.

Кстати, многие "Газели" и ПАЗики – низкопольные и могут перевозить людей с ограниченными возможностями.

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Транспорт будет загружен на 100%

Министерство транспорта рассчитывает, что пассажиропоток на новых маршрутах будет около 70% от полной загрузки. Однако представители некоторых районов, которые уже начали использовать технику (им её доставили несколько недель назад, – прим. ред.), уверены, что свободных мест в салоне не будет. Жители небольших деревень, вынужденные до этого добираться в районную больницу на такси или нанимать водителей, уже активно ездят на новом общественном транспорте. Например, так обстоят дела в Тальменском районе, который получил шесть автобусов и две "Газели".

Первый заместитель главы района Игорь Щербаков рассказал amic.ru, что вся полученная ими техника уже распределена: один из автобусов будет ездить из райцентра в Барнаул, два – работать на перевозках внутри района, а остальной общественный транспорт – возить пассажиров по самой Тальменке.

"У нас в районе 41 населённый пункт. Мы составили расписание, чтобы автобусы ходили так, чтобы максимально охватывать все деревни за раз. Однако наибольший спрос на технику будет у жителей Тальменки. У нас автобусы в день перевозят по селу около 1200 человек. Наши жители просили запустить дополнительные маршруты. Теперь мы это сможем сделать. Спрос на общественный транспорт у жителей райцентра очень высокий, поэтому новая техника будет работать постоянно, а не простаивать в гараже", – отметил Игорь Щербаков.

Однако не во всех районах уверены в большом пассажиропотоке. Например, в Ребрихинском районе технику будут использовать для сообщения между небольшими сёлами, где живёт около 100-200 человек. Но и там рады подарку, и если спрос на перевозки будет небольшим, готовы покрывать убытки муниципального предприятия за счёт района. Деньги для этого уже заложены в муниципальный бюджет на 2022 год, рассказала amic.ru глава Ребрихинского района Людмила Шлаузер.

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"Мы ещё год назад были готовы закрыть наше АТП из-за нерентабельности. Однако, несмотря на проблемы, сумели оптимизировать расходы, сократив штат. Новый транспорт, который нам подарил губернатор Виктор Томенко, – это наш шанс. Это позволит нашему предприятию развиваться и конкурировать с рынком такси. Новая техника потребует меньше расходов на запчасти. Мы планируем связать автобусами наши небольшие отдалённые сёла с Ребрихой. В некоторые из деревень люди не могли даже вызвать такси, чтобы съездить в райцентр. Это очень дорого. В итоге местные жители скидывались и нанимали частного водителя, проживающего в этой же деревне", – рассказывает Людмила Шлаузер.

Ещё один автобус, по её словам, планируют запустить из райцентра до Барнаула. Об этом ещё несколько лет просили студенты, которые приезжают на выходные домой к родителям. Однако денег на покупку автобуса у властей района не было.

"Для нас это очень важное событие, поверьте. Мы годами ждали новых автобусов и получаем отличный подарок под Новый год", – заключила Людмила Шлаузер.

Кстати, если новая техника будет пользоваться большим спросом у жителей небольших деревень, то краевые власти не исключают, что могут выделить ещё денег на покупку автобусов и "Газелей" в будущем. Главное, чтобы был спрос. Теперь дело за жителями деревень.