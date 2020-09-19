Впервые за два месяца в России выявили 6 тысяч случаев COVID-19

За прошедшие сутки в России зафиксировали 6065 новых случаев COVID-19. Впервые за два месяца суточное количество заболевших превысило 6 тысяч человек. Общее число зараженных выросло до 1 097 251, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Больше всего инфицированных в Москве (+825 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+212), Ростовской (+180), Московской (+175) и Нижегородской (+164) областях. Алтайский край (+68) по суточному приросту новых случаев на 19 сентября делит с тремя регионами 31-34 места.

За время пандемии в России выздоровели 906 402 человека, 5 255 из которых – за прошедшие сутки.

Умерли еще 144 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего в стране зарегистрировали 19 339 летальных исходов.