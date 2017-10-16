Врачи в Барнауле спасли жизнь роженице со сложным диагнозом

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Врачи Перинатального центра Алтайского края провели сложнейшую операцию и смогли спасти жизнь роженице со сложным диагнозом, сообщили в региональном Минздраве.

"Врачи, проведя сложнейшую операцию кесарево сечение при центральном предлежании с признаками врастания плаценты, смогли сохранить жизнь и здоровье мамы и малыша", - отмечают в краевом ведомстве.

В министерстве отмечают, что несколько лет назад диагноз "врастание плаценты" звучал не иначе как приговор. Однако за последние три года медицина в крае шагнула вперед. Так, за это время в КГБУЗ "Перинатальный центр (клинический) Алтайского края" были успешно прооперированы 60 пациенток с врастанием плаценты. При этом у 24 из них полностью сохранена репродуктивная функция и возможность последующего материнства.

Выписавшаяся в конце сентября из медучреждения Елена Меркушева поблагодарила медиков.

"Плановое кесарево из-за сложности операции провели при общем наркозе. Приходя в себя, я очень боялась, что мои страшные опасения подтвердятся. Но все закончилось хорошо! Чувствую себя вполне здоровой мамой. Спасибо за жизнь, здоровье и радость материнства!" - отмечает благодарная горожанка.