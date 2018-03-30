Вратарь "Зенита" и сборной Лунёв сменит профессию ради девочки из Барнаула

Фото: ФК "Зенит"

Футбольный клуб "Зенит" совместно с "Русфондом" продолжают свой благотворительный проект "Давай-Давай!". Голкипер "Зенита" и национальной сборной России Андрей Лунёв на один час станет водителем маршрутного такси, в случае если девочка из Барнаула Вика Сенцова соберёт на лечение 527 тысяч рублей.

Как говорится на сайте многократных чемпионов страны, семимесячная Вика Сенцова из Барнаула родилась с тяжелой патологией — у нее отсутствует часть правой голени, правый коленный сустав искривлен, стопа меньше нормы в два раза.

Кроме того, у девочки недоразвита правая рука, на кисти всего три пальца. Для того чтобы провести операцию и установить девочке модульный протез, требуется собрать 527 тысяч рублей.

Отметим, что Лунёву реально придется проработать водителем такси, поскольку по состоянию на пятницу, 30 марта, на лечение девочки уже собрано 1 миллион 162 тысячи рублей.