Временным руководителем БЮИ назначен полковник полиции Дмитрий Ким

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Перестановки произошли в руководстве Барнаульского юридического института, который с февраля этого года живет без постоянного начальника.

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Прочее Начальник барнаульского юридического института освобожден от должности

Так, временно исполняющим обязанности руководителя вуза стал полковник полиции Дмитрий Ким. В этом статусе он сменил Николая Тарасова, который осуществлял временное руководство БЮИ максимально допустимое время.

Напомним, что в феврале этого года начальник Барнаульского юридического института Александр Андреев перешел на новое место работы, возглавив Дальневосточный юридический институт, также подведомственный МВД.

Постоянный руководитель института пока что не назначен.

Справка: Дмитрий Владимирович Ким работает в Барнаульском юридическом институте с 1995 года. Научно-педагогический стаж составляет 14 лет. Женат, воспитывает сына и трех дочерей. В 1994 году окончил с отличием Карагандинский государственный университет.