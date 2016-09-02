Временным руководителем БЮИ назначен полковник полиции Дмитрий Ким
Пока что подведомственный МВД вуз остается без постоянного начальника
Фото: eparhia.ru
Перестановки произошли в руководстве Барнаульского юридического института, который с февраля этого года живет без постоянного начальника.
Так, временно исполняющим обязанности руководителя вуза стал полковник полиции Дмитрий Ким. В этом статусе он сменил Николая Тарасова, который осуществлял временное руководство БЮИ максимально допустимое время.
Напомним, что в феврале этого года начальник Барнаульского юридического института Александр Андреев перешел на новое место работы, возглавив Дальневосточный юридический институт, также подведомственный МВД.
Постоянный руководитель института пока что не назначен.
Справка: Дмитрий Владимирович Ким работает в Барнаульском юридическом институте с 1995 года. Научно-педагогический стаж составляет 14 лет. Женат, воспитывает сына и трех дочерей. В 1994 году окончил с отличием Карагандинский государственный университет.