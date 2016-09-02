Временным руководителем БЮИ назначен полковник полиции Дмитрий Ким

Пока что подведомственный МВД вуз остается без постоянного начальника

2 сентября 2016, 12:24

Фото: eparhia.ru

Перестановки произошли в руководстве Барнаульского юридического института, который с февраля этого года живет без постоянного начальника.

Начальник барнаульского юридического института освобожден от должности

Начальник барнаульского юридического института освобожден от должности

Так, временно исполняющим обязанности руководителя вуза стал полковник полиции Дмитрий Ким. В этом статусе он сменил Николая Тарасова, который осуществлял временное руководство БЮИ максимально допустимое время.

Напомним, что в феврале этого года начальник Барнаульского юридического института Александр Андреев перешел на новое место работы, возглавив Дальневосточный юридический институт, также подведомственный МВД.

Постоянный руководитель института пока что не назначен.

Справка: Дмитрий Владимирович Ким работает в Барнаульском юридическом институте с 1995 года. Научно-педагогический стаж составляет 14 лет. Женат, воспитывает сына и трех дочерей. В 1994 году окончил с отличием Карагандинский государственный университет.

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