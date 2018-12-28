Врио ректора АлтГУ рассказал о судьбе нового корпуса рядом с Дворцом спорта

Врио ректора АлтГУ Сергей Бочаров рассказал о судьбе нового учебного корпуса, который планируют построить рядом с корпусом на Димитрова неподалеку от Дворца зрелищ и спорта. По его словам, университет нуждается в новых лабораториях, поскольку все существующие сейчас расположены в подвальных помещениях.

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Руководство опорного вуза рассчитывает на поддержку не только федерального Минобрнауки, но и правительства Алтайского края. Для начала необходимо согласовать земельный участок, где наиболее удобно будет возводить корпус, а потом приступать к реализации проекта.

"Мы действительно нуждаемся в корпусе. Уже получили задание на проектирование, но пока не принято решение о земельном участке. Без региональной поддержки нам эту идею реализовать будет крайне сложно. У нас есть ряд земельных участков. Оптимальный — рядом с корпусом на Димитрова. По самому первому плану там должна была стоять библиотека. Место очень хорошее — как в формировании университетского кампуса, так и с позиции облагораживания архитектуры города. Поэтому было бы неплохо, если бы корпус стоял именно там", — сказал Сергей Бочаров.

Ранее министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко также высказывался о судьбе нового корпуса классического университета. Вопрос отложился из-за разделения Министерства образования и науки РФ на два отдельных ведомства.

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"Потребности в площадях растут пропорционально количеству студентов. Сегодня все алтайские вузы все больше и больше выпускников задерживают у себя разными способами: и стипендиями, и профориентационной работой, и многим другим. Плюс ко всему новое общежитие привлекает студентов из наших традиционных городов второго-третьего масштаба, а также из соседних регионов", — заявил Максим Костенко, намекнув, что решение о выделении денег могут принять федеральные власти.

В начале года стало известно, что АлтГУ рассчитывает построить новый учебный корпус на участке рядом с Дворцом зрелищ и спорта. Идея возвести здание в центре столицы региона вызвала неоднозначную реакцию у общественников. Архитекторы считали, что это строительство изменит кардинально внешний облик площади Сахарова. Однако за этот год за Дворцом спорта начали возводить свечку, которая изуродовала архитектурный облик "сердца" города. Теперь новый корпус АлтГУ вряд ли ухудшит ситуацию.