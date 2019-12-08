Все алтайские дороги открыли для движения автомобилей

Алтайские дорожники открыли для движения дорогу Алейск – Чарышское от 82-го километра (с. Новокалманка) до 172-го километра (с. Чарышское) из-за снегопада.

Как сообщает Алтайавтодор, дорогу открыли в 13:00 по местному времени. Теперь в крае нет мест, куда бы нельзя было бы попасть. Однако в Госавтоинспекции советуют водителям все равно воздержаться от дальних поездок.

Снегопад обрушился на регион 7 декабря. Непогоду обещают в Алтайском крае еще ближайшие несколько дней.