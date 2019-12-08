Все алтайские дороги открыли для движения автомобилей
Если вам надо в село Чарышское – можно ехать
8 декабря 2019, 14:03, Вячеслав Кондаков
Алтайские дорожники открыли для движения дорогу Алейск – Чарышское от 82-го километра (с. Новокалманка) до 172-го километра (с. Чарышское) из-за снегопада.
Как сообщает Алтайавтодор, дорогу открыли в 13:00 по местному времени. Теперь в крае нет мест, куда бы нельзя было бы попасть. Однако в Госавтоинспекции советуют водителям все равно воздержаться от дальних поездок.
Снегопад обрушился на регион 7 декабря. Непогоду обещают в Алтайском крае еще ближайшие несколько дней.
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