Все больше алтайских компаний подключают корпоративную мобильную связь "Ростелекома"

“Ростелеком” отмечает устойчивый спрос алтайского бизнеса и госучреждений на корпоративную мобильную связь. В прошлом году обладателями сим-карт федерального оператора связи стали более двух тысяч организаций. А с начала 2022 года компания подключила к услуге уже более 300 юридических лиц.

“Мы всё чаще предлагаем мобильную связь в составе комплексных решений для бизнеса, как дополнительный сервис, который вместе с фиксированной телефонией, доступом в интернет, VPN или облачными сервисами позволяет эффективно вести деятельность. К примеру, разворачивать удалённые офисы, определять местоположение сотрудников, вести запись разговоров для оценки их компетенций или информировать клиентов по СМС о действующих акциях и изменениях графика работ”, — сказал директор Алтайского филиала компании “Ростелеком” Сергей Лавренюк.

Бизнес-компании часто использовали мобильную связь федерального оператора при подключении услуг “Виртуальная АТС” и единого бесплатного номера 8-800, для организации СМС-рассылки клиентам, видеонаблюдения в труднодоступных населённых пунктах (в качестве временного канала передачи данных) и в других комплексных решениях.

В 2021 году мобильную связь “Ростелекома” успешно использовали в работе краевой избирательной комиссии на выборах в Госдуму и в Алтайское краевое Законодательное Собрание. Тогда на избирательных участках были установлены стационарные мобильные телефоны с сим-картами оператора для оперативной связи сотрудников. Также в прошлом году компания выиграла конкурс на предоставление мобильной связи для администраций Барнаула и Заринска во время Всероссийской переписи населения.

Пользователями мобильной связи “Ростелекома” сегодня являются сеть аптек “Губернский лекарь”, продуктовые ретейлеры “Мария-Ра” и “Аникс”, медицинский центр “Пигмалион” и другие.

Услуга предоставляется по модели виртуального оператора (MVNO) на базе сети дочерней компании ООО “Т2 РТК Холдинг”, действующей под брендом Tele2.