Все на пляж! Показываем, как барнаульцы спасаются от аномальной жары

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Пока столбик термометра в столице Алтайского края упорно держится в районе 30-градусной отметки, барнаульцы массово ринулись на пляжи загорать и купаться.

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Прочее Городской пляж начал свою работу в Барнауле

Социальные сети пестрят снимками радостных горожан.

Напомним, что накануне состоялось официальное открытие городского пляжа на острове Помазкин, которое посетили свыше двух тысяч человек, а также в Павловске. Кроме этого, у барнаульцев пользуются популярностью ряд других пляжных комплексов, в том числе бассейн "Крыша" и пляж парке спорта им. Алексея Смертина.

Отметим, что в воскресенье, 18 июля, согласно прогнозам синоптиков, температура в Барнауле поднимется до 34 градусов выше нуля.

Лето💛 Публикация от Елизавета (@liza_0440) Июн 14 2017 в 8:34 PDT

#павловскийпляж #отдых #барнаул #летобарнаул наконец-то пришло лето... Публикация от Юлия Добрускина (@pavlovskiiplage) Июн 17 2017 в 11:38 PDT

Лето 😍🏖☀️🍦🍹 📸 Автор фото: @___alber___ #mybarnaul #barnaul #барнаул #brn Публикация от 🎥 Барнаул | Barnaul 📷 (@my_barnaul) Июн 17 2017 в 8:20 PDT

В аду примерно такая же температура воздуха,я думаю🔥🔥🔥Обгорела уже не один раз,но упорно мажусь не от загара,а для🙃 #пляж Публикация от 🖤Вероника (@veroni4ka90) Июн 17 2017 в 6:01 PDT

#летом в сибири #жарковато +31оС🌞 Публикация от Вячеслав Труш. Жизнь и бизнес. (@vyacheslavtrush) Июн 17 2017 в 9:04 PDT

Отлично отдохнули с моей @jenya_ridder 💋 Публикация от Elena🇷🇺 (@lenchik2996) Июн 17 2017 в 7:33 PDT

Пора⛱ бы уже⛱ открыть ⛱купальный сезон ⛱ Публикация от @tsibulskikh99 Июн 17 2017 в 9:49 PDT

Публикация от 🔥СЕМЬЯ🔥БИЗНЕС🔥МОТИВАЦИЯ (@rogachevy_kt) Июн 17 2017 в 7:08 PDT