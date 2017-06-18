Все на пляж! Показываем, как барнаульцы спасаются от аномальной жары
Накануне состоялось открытие крупного городского пляжа, а также пляжа в Павловске
Фото: соцсети
Пока столбик термометра в столице Алтайского края упорно держится в районе 30-градусной отметки, барнаульцы массово ринулись на пляжи загорать и купаться.
Социальные сети пестрят снимками радостных горожан.
Напомним, что накануне состоялось официальное открытие городского пляжа на острове Помазкин, которое посетили свыше двух тысяч человек, а также в Павловске. Кроме этого, у барнаульцев пользуются популярностью ряд других пляжных комплексов, в том числе бассейн "Крыша" и пляж парке спорта им. Алексея Смертина.
Отметим, что в воскресенье, 18 июля, согласно прогнозам синоптиков, температура в Барнауле поднимется до 34 градусов выше нуля.
Публикация от Елизавета (@liza_0440)
#павловскийпляж #отдых #барнаул #летобарнаул наконец-то пришло лето...
Публикация от Юлия Добрускина (@pavlovskiiplage)
Отличный денёк выдался, покупались, позагорали) Надо будет повторить, пока жаркие дни радуют! #пляж #барнаул #жара #лето #отдых #загар
Публикация от Дмитрий Корольков (@dmitry_korolkov)
Лето 😍🏖☀️🍦🍹 📸 Автор фото: @___alber___ #mybarnaul #barnaul #барнаул #brn
Публикация от 🎥 Барнаул | Barnaul 📷 (@my_barnaul)
В аду примерно такая же температура воздуха,я думаю🔥🔥🔥Обгорела уже не один раз,но упорно мажусь не от загара,а для🙃 #пляж
Публикация от 🖤Вероника (@veroni4ka90)
#летом в сибири #жарковато +31оС🌞
Публикация от Вячеслав Труш. Жизнь и бизнес. (@vyacheslavtrush)
Отлично отдохнули с моей @jenya_ridder 💋
Публикация от Elena🇷🇺 (@lenchik2996)
Пора⛱ бы уже⛱ открыть ⛱купальный сезон ⛱
Публикация от @tsibulskikh99
Публикация от Александра) (@shundrik.k)