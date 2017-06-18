Все на пляж! Показываем, как барнаульцы спасаются от аномальной жары

Накануне состоялось открытие крупного городского пляжа, а также пляжа в Павловске

18 июня 2017, 12:05

Фото: соцсети

Пока столбик термометра в столице Алтайского края упорно держится в районе 30-градусной отметки, барнаульцы массово ринулись на пляжи загорать и купаться. 

Городской пляж начал свою работу в Барнауле

Городской пляж начал свою работу в Барнауле

Социальные сети пестрят снимками радостных горожан.

Напомним, что накануне состоялось официальное открытие городского пляжа на острове Помазкин, которое посетили свыше двух тысяч человек, а также в Павловске. Кроме этого, у барнаульцев пользуются популярностью ряд других пляжных комплексов, в том числе бассейн "Крыша" и пляж парке спорта им. Алексея Смертина.

Отметим, что в воскресенье, 18 июля, согласно прогнозам синоптиков, температура в Барнауле поднимется до 34 градусов выше нуля.

 

Лето💛

Публикация от Елизавета (@liza_0440)

 

#павловскийпляж #отдых #барнаул #летобарнаул наконец-то пришло лето...

Публикация от Юлия Добрускина (@pavlovskiiplage)

 

Лето 😍🏖☀️🍦🍹 📸 Автор фото: @___alber___ #mybarnaul #barnaul #барнаул #brn

Публикация от 🎥 Барнаул | Barnaul 📷 (@my_barnaul)

 

#летом в сибири #жарковато +31оС🌞

Публикация от Вячеслав Труш. Жизнь и бизнес. (@vyacheslavtrush)

 

Отлично отдохнули с моей @jenya_ridder 💋

Публикация от Elena🇷🇺 (@lenchik2996)

 

Пора⛱ бы уже⛱ открыть ⛱купальный сезон ⛱

Публикация от @tsibulskikh99

 

☀😇

Публикация от Александра) (@shundrik.k)

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