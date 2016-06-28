Все об ОДН и общедомовых счетчиках: онлайн-конференция БГЭС

Установка общедомовых приборов учета, правила передачи показаний электросчетчиков и начисления за ОДН – эти и другие темы будут обсуждаться в рамках онлайн-конференции Барнаульской горэлектросети, которая пройдет в среду, 29 июня, на портале Аmic.ru. На вопросы читателей ответит генеральный директор БГЭС Иван Василиади.

Все обозначенные темы – это лишь звенья одной цепи, без установки счетчика и передачи показаний невозможно корректное начисление за ОДН. В ходе конференции генеральный директор БГЭС ответит на вопросы по следующим темам:

Общедомовой электросчетчик: почему абоненты обязаны их устанавливать и кто должен за них платить?

Передача показаний приборов учета: право или обязанность абонента?

ОДН: как бороться с большими начислениями и не платить за соседа?

Онлайн-конференция состоится 29 июня с 11 до 12 часов.

Прием вопросов от читателей будет открыт 29 июня с 9.00.

Ознакомиться с материалами предыдущих конференций можно, перейдя по ссылке http://www.amic.ru/onlinec/?page=1