Все образовательные учреждения Барнаула допустили к новому учебному году

С 26 июля по 13 августа в Барнауле проходила проверка готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В этом году члены комиссии проверили 261 муниципальное образовательное учреждение: 87 школ, 154 детских сада и 20 организаций дополнительного образования.

"Особое внимание при приёмке уделили вопросам соблюдения требований безопасности, техническому состоянию зданий и благоустройству территорий. Приёмка осуществлялась с соблюдением профилактических мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, отметили в городском комитете по образованию", – сказано в сообщении.

По итогам проверки все образовательные учреждения были допущены к работе.