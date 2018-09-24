Все в рабочем порядке: как в Барнауле включают отопление

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Подача тепла в жилые дома продолжается в Барнауле — энергетики напоминают, что в данный момент подключение носит заявительный характер.

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Прочее Отопление включили в 553 барнаульских многоэтажках

По информации регионального филиала Сибирской генерирующей компании, к концу прошлой недели к системе отопления в Барнауле были подключены 73% социальных учреждений.

Тепло уже подается в 169 социальных учреждений из 232 обслуживаемых СГК в Барнауле. Это детские сады, школы и объекты здравоохранения.

Директор теплосетевого подразделения СГК в Барнауле Александр Гросс, говоря о подключении жилых домов, отметил: "Мы полностью готовы к подаче тепла потребителям. Запуск жилья идет в рабочем порядке. Управляющие компании связываются с закрепленным за их участком инспектором, который, в свою очередь, передает данные нам. В течение суток после этого, если нет никаких препятствий, происходит запуск отопления".

В рамках заявительного подключения барнаульцам необходимо обращаться в свою управляющую организацию. В СГК добавляют, что в связи с теплой погодой горожане не спешат подключаться к теплоснабжению.