"Все включено": музей "Как-так" приглашает барнаульцев на удивительные шоу

В воскресенье, 18 февраля, в 16:00 музей "Как-так?" приглашает горожан на интересные опыты с сухим льдом и полимерами.

Шоу профессора Николя "Всё включено" - это праздничная научная программа, где подобраны самые интересные эксперименты. Каждый из участников увидит радугу при помощи специальных очков. В этой программе собрано 15 популярных и знаменитых фокусов и раскрыты их секреты.

В субботу, 24 февраля, в 16:00 состоится шоу сумасшедшего профессора Николя "Секреты фокусов". Программа "Секреты фокусов" подойдет для любой аудитории. Она заинтригует всех, ведь здесь раскрываются секреты фокусов. И вот только некоторые из фокусов, которые можно увидеть в новой программе: знаменитый летающий столик, разрезание бутылки с газировкой пополам, летающий стакан с настоящей газировкой, волшебный ящик, в котором все исчезает, удивительный песок и множество других удивительных опытов. Шоу интерактивное, дети будут принимать в нем самое активное участие. Аналогов такого шоу просто нет. Все фокусы объясняются с научной точки зрения.

А в воскресенье, 25 февраля, в 17:00 пройдёт шоу Николя "Шоу в темноте". Чем отличается флуоресценция от фосфоресценции? Как можно увидеть настоящую молнию и повелевать светящейся лентой? Что такое настоящее лазерное шоу, а также можно ли рисовать при помощи света? Ответы на все эти и другие вопросы юные исследователи найдут в шоу "В темноте".

Огонь, вода, земля, воздух - сколько же всего интересного вокруг нас. В воскресенье, 4 марта, в 16:00 музей представит научное шоу "4 стихии". В эту насыщенную программу входит множество экспериментов, каждый из которых связан с той или иной стихией. Так, ребята увидят настоящий вулкан, взрыв шарика, наполненного водородом, оценят напор воздуха супер-воздуходувки.

На шоу и программы обязательна предварительная запись, билет приобретается отдельно. Дополнительную информацию о программах и стоимости билетов можно уточнить у администратора музея по указанному телефону.

Музей занимательных наук "Как-так?"

Барнаул, проспект Ленина, 147в

Тел.: (3852) 571-132

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