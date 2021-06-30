"Все зависит от ситуации". Путин о том, уйдут ли российские школы на "дистанционку"

Будут ли российские школы осенью переведены на дистанционное обучение или нет, зависит от эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время "Прямой линии" 30 июня.

"Полноценного ответа нет, мы не знаем, как будем развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией в стране. Скорее всего, дети младших классов будут ходить в школу. Ведь мы не закрывали их в самые сложные периоды, весной и летом 2020 года. В начальных классах учебный процесс будет организован в обычном режиме, как будет в старших классах – зависит от ситуации", – отметил глава государства.

Владимир Путин надеется, что к сентябрю, когда начнется новый учебный год, в стране будет выработан коллективный иммунитет.

"Я думаю, надеюсь, что мы достигнем коллективного иммунитета, в том числе благодаря активному прививочному процессу, и школы, университеты, предприятия будут работать в обычном режиме", – сказал президент.